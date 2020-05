लॉकडाउन में बिहार में काले हिरण की तस्करी का गिरोह पकड़ा

( Lock down )लॉकडाउन में सामान्य अपराधों में जहां कमी आई है वहीं तस्करों ( Smuggling of Black buck )की चांदी के खुलासे हुए हैं। राजधानी पटना जिले के बिहटा में काले हिरण (Black buck) तस्करों को गिरफ्तार कर बड़े रैकेट का पुलिस ने ( Police unearthed racket of wildlife smuggling ) भंडाफोड़ किया। काले हिरण के साथ लॉकडाउन पास लगी स्कॉर्पियो को पकड़ पुलिस ने कार्रवाई शुरु कर दी।