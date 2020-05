चेहरों पर खुशी ऐसे झलक रही थी मानो जिन्दगी का खजाना मिल गया

( Bihar News ) सभी के चेहरे खिले हुए ( Every one was happy ) थे। हर किसी की निगाहें अपनों को तलाश रही थी। नजरें मिलते ही खुशी का पैमाना झलक पड़ा। आखिर यह पैमाना छलकता भी क्यों नहीं अनिश्चित वनवास काट कर आखिर घर-परिवार जो मिल गया। यह आलम था जयपुर से स्पेशल ट्रेन से ( Special Train ) सवार होकर दानापुर पहुंचे ( Jaipur to Danapur ) 1200 श्रमिकों का। परिवार क्या मिल गया, सभी को लगा कि जिन्दगी का खजाना मिल गया है।