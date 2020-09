ऑनर-किलिंग- प्रेम प्रसंग से नाराज भाई ने बहन को पानी में डूबो कर मार डाला

ऑनर-किलिंग- प्रेम प्रसंग से नाराज भाई ने बहन को पानी में डुबो कर मार डाला

(Bihar News ) महिला अधिकारों और महिला सशक्तिकरण (Women empowerment ) के नारों और जमीनी हकीकत में कितना फर्क, इसका उदाहरण हैं झूठी सामाजिक प्रतिष्ठा (Killed in the name of social prestige ) के नाम पर की जानी वाली युवतियों की हत्याएं। ऐसा ही एक शर्मनाक मामला राजधानी पटना में भी सामने आया है। जहां एक भाई ने प्रेम प्रसंग (Brother killed sister for love affair ) से खफा होकर अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ मिलकर बहन की हत्या कर दी।