'यदि विकास दुबे आया तो बिहार पुलिस उसका अपने तरीके से स्वागत करेगी'

(Bihar News ) उत्तरप्रदेश में डीएसपी सहित आठ पुलिसकर्मियों की (Gangester Vikas Dubey ) नृशंस हत्या के आरोपी विकास दुबे के बिहार में छिपने (Dubey may be in Bihar ) के कयासों के बाद बिहार और उत्तरप्रदेश सीमा पर हाई अलर्ट जारी (High alert for Dubey ) किया है। दुबे के बिहार घुसने की संभावनाओं पर डीजीपी गुप्तेशेवर पांडेय ने कहा है कि अगर दुबे घुसता है तो उसका बिहार पुलिस अपने हिसाब से स्वागत करेगी।