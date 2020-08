पर्यावरण सुधारना है तो बिहार के इस आदिवासी समुदाय से सीखे सबक, मन की बात में जिक्र

(Bihar News ) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (P.M.Modi ) ने आज मन की बात (Mann ki baat ) कार्यक्रम में प्रकृति प्रेमी बिहार के थारू समाज (Tharu tribal of Bihar ) का जिक्र कर (Nature lover Tharu tribal ) इस समाज के लोगों को हर्षित (Lock down in tribal for save tree) कर दिया। यहां पर 'बरना' नाम से एक त्योहार मनाया जाता है जो प्रकृति के प्रेम को दर्शाता है। थारु आदिवासी समाज के लोग 60 घंटे के लॉकडाउन का पालन करते हैं।