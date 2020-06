नेपाली परिवारों की नजऱ में चीन के दबाव के चलते नेपाल की बेजा हरकतें

(Bihar News ) नेपाल और भारत (India-Nepal border diupute ) में सदियों से 'बेटी रोटी' का रिश्ता कायम है मगर हाल के दिनों में नेपाल (Indian Nepali are favour in India ) की बेजा हरकतों से यहां कटिहार में रहने वाले नेपाली परिवार (China pressure on Nepal ) के लोग बेहद मर्मांहत हैं। नेपाली परिवार मानता है कि चीन के दबाव में नेपाल सीमा विवाद खड़ा करने वाली हरकतों को अंजाम दे रहा है।