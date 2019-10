Watch Video: मौत से भी बड़ी साबित हुई रोजगार की चिंता, देखें मार्मिक वीडियो

पटना. पटना में आई बाढ़ ( Flood in Patna) ने कई जिंदगियों को तबाह कर दिया है। मुश्किल हालात में फंसे लोग बस कैसे भी इस मुसीबत से बाहर निकलने की दुआएं मांग रहे हैं। प्रशासन की मदद भी नाकाफी साबित हो रही है। बाढ़ को लेकर रोज नए समाचार सामने आ रहे हैं। इन दिनों बाढ़ में कंधे तक घिरे एक व्यक्ति का वीडियो खासा वायरल हो रहा है। इस मार्मिक वीडियो पर सोशल मीडिया (Social Media ) में तरह-तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। कुछ लोग प्रशासन को कोस रहे हैं तो कुछ वीडियो में दिख रहे व्यक्ति के लिए दुआएं कर रहे हैं।

यहां देखें वीडियो

All that development talk sounds rubbish when you see stuff like this #patna pic.twitter.com/jhLdobRnlr