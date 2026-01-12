12 जनवरी 2026,

सोमवार

पटना

बिहार: मुजफ्फरपुर में घने कोहरे ने मचाई तबाही, NH पर एक के बाद एक भिड़ीं 10 गाड़ियां, तीन जख्मी

दरभंगा से मुजफ्फरपुर की ओर जा रही एंबुलेंस घने कोहरे की वजह से दुर्घटना ग्रस्त हो गई। जिसके बाद पीछे से आ रही एक के बाद एक दस गाड़ियां आपस में टकराती चली गई।

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Jan 12, 2026

Road Accident: नवा रायपुर में दर्दनाक हादसा, जीजा-साले को बस ने रौंदा, परिजनों में पसरा मातम

​मुजफ्फरपुर में दरभंगा-मुजफ्फरपुर एनएच स्थित कटरा मोड के समीप सोमवार की सुबह घने कोहरे की वजह से 10 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इस हादसे में एम्बुलेंस के चालक समेत कुल तीन लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पुलिस की मदद से स्थानीय लोगों ने घायलों को तुरंत पास के स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद सभी को बेहतर इलाज के लिए एसकेएमसीएच रेफर कर दिया है।

10 गाड़ियां भिड़ीं

स्थानीय लोगों का कहना है कि दरभंगा से मुजफ्फरपुर की ओर जा रही एंबुलेंस घने कोहरे की वजह से दुर्घटना ग्रस्त हो गई। जिसके बाद पीछे से आ रही एक के बाद एक दस गाड़ियां आपस में टकराती चली गई। इस घटना में एंबुलेंस में सवार चालक समेत तीन लोग जख्मी हो गए। इस घटना के बाद अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। काफी देर तक यातायात बाधित रहा। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने तत्काल जख्मी को अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद दुर्घनाग्रस्त वाहन को सड़क से हटवा कर आवागमन को चालू कराया।

तीन जख्मी

पुलिस के अनुसार एम्बुलेंस मेघालय के शिलांग से एक मरीज को लेकर पटना इलाज के लिए पटना जा रही थी। कोहरे की वजह से सामने खड़ी गाड़ियां दिखाई नहीं दीं और एम्बुलेंस ने पीछे से टकरा गई। इस घटना में एंबुलेंस दुर्घनाग्रस्त हो गई है। हालांकि,एंबुलेंस के मरीज को तत्काल दूसरी गाड़ी से पटना भेज दिया गया है। एंबुलेंस में सवार मरीज विंडिलेटर पर था। इस घटना में जख्मी तीन अन्य को एसकेएमसीएच में इलाज के लिए भेजा गया है।

Bihar news

12 Jan 2026 06:43 pm

