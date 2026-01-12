बिहार: मुजफ्फरपुर में घने कोहरे ने मचाई तबाही, NH पर एक के बाद एक भिड़ीं 10 गाड़ियां, तीन जख्मी

स्थानीय लोगों का कहना है कि दरभंगा से मुजफ्फरपुर की ओर जा रही एंबुलेंस घने कोहरे की वजह से दुर्घटना ग्रस्त हो गई। जिसके बाद पीछे से आ रही एक के बाद एक दस गाड़ियां आपस में टकराती चली गई। इस घटना में एंबुलेंस में सवार चालक समेत तीन लोग जख्मी हो गए। इस घटना के बाद अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। काफी देर तक यातायात बाधित रहा। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने तत्काल जख्मी को अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद दुर्घनाग्रस्त वाहन को सड़क से हटवा कर आवागमन को चालू कराया।