नवादा: खेलते बच्चों पर गिरी आकाशीय बिजली, 8 की मौत, दर्जन भर बच्चे झुलसे

(नवादा,पटना ): बाढ़ की मार झेल रहे बिहार को आज एक और दु:खद घटना का सामना करना पड़ा। जिले के काशीचक प्रखंड के धानपुर ग्राम में आकाशीय बिजली गिरने से 8 बच्चों की मौत हो गई जबकि 13 बच्चे झुलस गए।

Bihar: 8 children dead & 9 injured after lightning struck Dhanapur village in Nawada. More details awaited. pic.twitter.com/qU9LD5w8L2