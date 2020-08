सिटी एसपी को क्वारंटाइन करने पर भड़के नीतीश, महाराष्ट्र सरकार से ठनी

सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh case ) मामले में मुंबई पहुंचे पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी (S.P. of Bihar in Quarantine ) को बीएमसी दशायज़ में 15 अगस्त तक क्वारंटाइन किए जाने के बाद अब बिहार और महाराष्ट्र सरकार (Tension in two states ) के बीच ठन गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जो हुआ वह अच्छा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि इस मामले में डीजीपी महाराष्ट्र के डीजीपी से बात करेंगे।