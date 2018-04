(पटना): बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और रजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पत्नि राबडी देवी के घर से सुरक्षा गार्डों को हटाने के बाद राबडी देवी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने लिखा है कि भविष्य में उनके परिवार के साथ अगर कोई भी अप्रिय घटना होती है तो उसके जिम्मेदार नीतीश कुमार होंगे।

मंगलवार की शाम पुलिस मुख्यालय की ओर से राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड की सुरक्षा में लगे बीएमपी-2 के 32 कमांडो को हटाने के आदेश दिए गए। इसके बाद बिहार की राजनीति गरमा गई। इस आदेश के बाद राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री व विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने अपनी व राबड़ी देवी की सुरक्षा में लगे कमांडो को लेने से भी मना कर दिया।

सुरक्षा कर्मियों को हटाने के इस फैसल के बाद लालू प्रसाद यादव के परिवार में रोष व्याप्त है। राबड़ी देवी ने बुधवार को इस संदर्भ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा है। पत्र में राबड़ी देवी ने जानकारी देते हुए बताया कि 10 सर्कुलर रोड पूर्व मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर सुरक्षा की दृष्टि से बीएमपी 2 कमाण्डो की नियुक्ति 2005 में की गई थी और लालू प्रसाद यादव के जेल में जाने के बाद यह कमाण्डो उनके आवास की सुरक्षा में लगाए गए थे जिन्हें मंगलवार देर रात हटा लिया गया। उन्होंने यह भी लिखा कि इसके बाद उनके घर की सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई। राबड़ी देवी ने अपनी सुरक्षा में लगे हुए जवानों को लौटाने की बात भी लिखी।

इस पत्र के माध्यम से राबडी देवी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि उनके परिवार के साथ जो भी हो रहा है वह सरकार की साजिश है। उन्होंने यह भी कहा कि सभी सुरक्षा कर्मियों को हटाने के बाद उनके परिवार के साथ कोई भी अप्रिय घटना होती है तो उसके लिए मुख्यमंत्री,गृह विभाग और गृह विभाग के मंत्री जिम्मेदार होंगे।

After the security at her house being withdrawn, Rabri Devi writes to Bihar CM Nitish Kumar saying, 'If any untoward incident takes place with me & my family, home ministry will be held responsible'. pic.twitter.com/lP2guMaPUo