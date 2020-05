शराबबंदी से बेहद खफा रहे ऋषि कपूर ने बिहार नहीं जाने की घोषणा की थी

( Rishi Kapoor News ) रूपहले पर्दे के रोमांटिक हीरो रहे ऋषि कपूर अपने बेबाक खुले विचारों के लिए भी जाने जाते थे। बिहार में शराबबंदी ( Rishi was annoyed with CM Nitish Kumar ) पर ऋषि कपूर ने बिहार सरकार की तीखी आलोचना करते हुए इसे अदूरदर्शी बताया। उन्होंने ( Rishi Kapoor announced he will never go to Bihar ) बिहार नहीं जाने के घोषणा तक डाली।

पटना(बिहार)प्रियरंजन भारती: रूपहले पर्दे के रोमांटिक हीरो रहे ऋषि कपूर अपने बेबाक खुले विचारों के लिए भी जाने जाते थे। यही वजह थी कि जब बिहार में शराबबंदी लागू ( Rishi Kapoor criticized Bihar liquor ban ) की गई तो ऋषि कपूर को मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ( Rishi was annoyed with CM Nitish Kumar ) यह निर्णय नागवार गुजरा। उन्होंने इस पर बिहार सरकार की तीखी आलोचना ( Rishi Kapoor announced he will never go to Bihar ) करते हुए प्रतिक्रिया जाहिर करी कि यह निर्णय अदूरदर्शी है। बिहार सरकार के इस निर्णय से ऋषि कपूर इस हद तक खफा थे कि उन्होंने कभी बिहार नहीं जाने के घोषण तक कर डाली।

अदूरदर्शी निर्णय बताया था

ऋषि कपूर ने पांच अप्रैल 2016 को अपने ट्वीटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा था, 'बिहार सरकार ने शराब की तस्करी और अवैध शराब को बढ़ावा देने वाला क़दम उठाया है। दुनिया भर में शराब पर प्रतिबंध असफल रहा है।..जाग जाओ बिहार! तुम्हें तीन हजार करोड़ का नुक़सान होगा'।

बिहार सरकार पर कसा था तंज

ऋषि कपूर ने बिहार के संदर्भ में और भी टिप्पणियां कीं। शराब पकड़े जाने के बाद जेल जाने और ज़मानत पर छूटने के लिए अदालतों में हजारों मामले पहुंचे। ये ज्यादातर मध्यम दर्जे वाले परिवारों के थे। इससे अदालतों में अधिवक्ताओं की अलग दुकानदारी चल निकली। जबकि अवैध शराब का धंधा ज़ोर पकड़ता गया। अब तो चौगुनी पंचगुनी कीमत पर पुलिस संरक्षण में ही शराब के कारोबार हो रहे हैं। इस ज्वलंत मसले पर ट्वीट करते हुए ऋषि कपूर ने आगे लिखा था, शराब के लिए दस साल की जेल। अवैध हथियार रखने पर पांच साल की जेल और शराब पकड़े जाने पर दस साल। वाह सीएम नीतीश! मैं बिहार नहीं आ रहा। 2016 में आप इतने अदूरदर्शी कैसे हो गये।'

बिहार में ऋषि की चर्चा

ऋषि कपूर ने शराबबंदी पर ये ट्वीट करते हुए सरकार के फैसले को लेकर अपनी आपत्तियां 2016 में दर्ज की थीं। लेकिन उनके निधन के बाद बिहार के सियासी और सामाजिक गलियारे में उनके दो-टूक लहज़ों की चर्चा आज खूब जमकर चल रही है। जानकारों की मानें तो नीतीश कुमार अब चाहकर भी शराबबंदी नहीं हटा पाएंगे।

नीतिश ने दी ऋद्धांजलि

हिन्दी सिनेमा के प्रख्यात अभिनेता ऋषि कपूर के असामयिक निधन पर गहरा शोक एवं दुख व्यक्त करते हुये कहा कि उनके निधन से हिन्दी सिनेमा जगत को अपूरणीय क्षति हुयी है। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि लम्बे समय तक वे फिल्म प्रेमियों के दिलों पर छाये रहे। वे एक उत्कृष्ट एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी अभिनेता थे। ऋषि कपूर फिल्म अभिनेता के साथ-साथ फिल्म निर्माता और निर्देशक भी थे।