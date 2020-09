रिया चक्रवर्ती का चेहरा बेनकाब हो चुका है - डीजीपी बिहार पांडे्य

(Bihar News ) बिहार के डीजीपी गप्तेश्वर पांडेय (DGP Bihar reaction on Riya arrest ) ने रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी पर अपनी प्रतिक्रिया दी देते हुए कहा है कि आगे देखते रहिये कुछ और अहम बातें (Truth will come out on Sushant case ) सामने आएंगी। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री महेश्वर हज़ारी ने एक बार फिर से रिया को विष कन्या (Riya is poisonous girl) के साथ साथ सुपारी किलर (Contract killer Riya) कह डाला।