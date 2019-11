शाहरुख बोले, प्यारी अनुपमा तुम्हें शादी की बधाई...

एसिड अटैक पीडि़ता की शादी पर बॉलीवुड की बधाइयों का तांता

शाहरुख खान की संस्था मीर फाउंडेशन की मदद से कराई गई शादी

प्रियरंजन भारती. गोपालगंज

तेरह साल पहले एक एसिड अटैक ने अनुपमा को जो जख्म दिए थे शायद ही वह कभी भूल पाए, लेकिन अनुपमा जगदीप सिंह से शादी कर अपना अतीत भूलना चाहती है। अनुपमा और जगदीप ने दो सप्ताह पूर्व थावे के प्रसिद्ध देवी मंदिर में शादी की जन्म जन्मांतर तक साथ रहने की कसम खाई। शादी की तस्वीरों को साझा करते हुए बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने ट्वीट कर बधाई दी है। शाहरुख ने शादी की दो सेल्फी टैग करते हुए कहा कि मेरी प्यारी अनुपमा आपको शादी की बधाई।

शादी शाहरुख की संस्था मीर फाउंडेशन ने कराई

खास बात है कि यह शादी शाहरुख खान की संस्था मीर फाउंडेशन की मदद से कराई गई है। संस्था एसिड अटैक सर्वाइवर के लिए काम करती है। शाहरुख इस संस्था के जरिए एसिड अटैक पीडि़तों की मदद के साथ उन्हें सम्मानित जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। शाहरुख का ट्वीट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। शाहरुख के ट्वीट को 24 घंटों में पांच हजार से भी अधिक लोग री-ट्वीट कर किया है, जबकि पचास हजार से अधिक लोगों ने इसे पसंद किया है।

तुम और जगदीप हमेशा खुश रहो

शादी की तस्वीरें मीर फाउंडेशन एनजीओ के ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की गई हैं। शादी की तस्वीरों को ट्वीट करते हुए शाहरुख ने अनुपमा को बधाई देते हुए कहा है कि आपने जीवन की नई पारी की शुरू की है। आपका जीवन बेहद खूबसूरत व खुशियों से भरा रहे। तुम और जगदीप हमेशा खुश रहो।

#MeerFoundation congratulates Anupama on her recent nuptials with Jagdeep Singh. We all wish you a long and blissful married life. May you always find happiness. pic.twitter.com/7HVF92JWFQ