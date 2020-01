बिहार के हाजीपुर में मौजूद हैं किसी थ्रीलर फिल्म की स्टोरी

यदि किसी फिल्म निर्माता (Film Producer ) को किसी अच्छी थ्रीलर सत्य घटनाओं ( crime thriller story in bihar ) पर आधारित स्टोरी की तलाश है तो वह तलाश बिहार में पूरी हो सकती है। बिहार के हाजीपुर मंडल में किसी थ्रीलर और अपराधिक स्टोरी के सारे पात्र और वो दृश्य मौजूद हैं। कैसे लूट का माल बांटने में आधा दर्जन अपराधी आपसी गैंगवार और पुलिस मुठभेड़ (six died in gang war and police encounter ) का शिकार हो जाते हैं।

हाजीपुर(प्रियरंजन भारती): यदि किसी फिल्म निर्माता (Film Producer ) को किसी अच्छी थ्रीलर सत्य घटनाओं ( crime thriller story in bihar ) पर आधारित स्टोरी की तलाश है तो वह तलाश बिहार में पूरी हो सकती है। बिहार के हाजीपुर मंडल में किसी थ्रीलर और अपराधिक स्टोरी के सारे पात्र और वो दृश्य मौजूद हैं, जोकि किसी फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट करने के लिए होते हैं। यह रियल स्टोरी है कि कैसे अपराधियों का एक गिरोह सोना लूटता ( gold loot story ) है और कैसे लूट का माल बांटने में आधा दर्जन अपराधी आपसी गैंगवार और पुलिस मुठभेड़ (six died in gang war and police encounter ) का शिकार हो जाते हैं। इस वारदात का घटनाक्रम न सिर्फ एक रोमांचक अपराध कथा की तरह है, बल्कि देश की जेलों की भयानक सच्चाई ( Reality of Indian Jail & Law ) और कानून की पतली होती हालत को भी बयां करता है।

जेल में गोली मार कर की हत्या

गैंगवार की इस कड़ी में हाजीपुर मंडल कारा में विचाराधीन कैदी मनीष तेलिया की कैदियों ने ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह फिलहाल विदुपुर थाने से आम्र्स एक्ट के एक मामले में हाजीपुर जेल में बंद था। मनीष पर राजापाकर ,विदुपुर थाना समेत जयपुर और कोलकाता में सोना लूट सहित कई मामलों के केस दर्ज हैं। उस पर हाजीपुर कोर्ट में भी गत वर्ष मई में हमला किया गया था, जिसमें वह बाल बाल बच गया था। गैंगवार के मामले में जेलर समेत पांच अधिकारियों पर गाज गिरी है। हत्याकांड के बाद जेल आईजी मिथिलेश मिश्र मौके पर पहुंचे और छानबीन में पांच लोगों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की।

सैकड़ों राउण्ड चली थी गोलियां

लूट के सोना के बंटवारे में हुए आपसी विवाद में अब तक चार की जान जा चुकी है। गिरोह के सदस्य ही एक दूसरे की जान ले रहे हैं। पटना एसटीएफ की टीम एवं अपराधियों के बीच मुठभेड़ में बललोलपुर दियारा में 16 मार्च 2019 को सैंकड़ों राउंड गोलियां चलीं जिसमें तीन कुख्यात मार गिराए गये थे। तीन गिरफ्तार किए गये थे जिनमें मनीष भी था। बीते वर्ष हाजीपुर के चर्चित आभूषण व्यापारी एवं जदयू नेता मुकेश कुमार की भी अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

कुल आधा दर्जन अपराधी मारे जा चुके

हत्याकांड में सोना लूटकांड में सोना के बंटवारे का विवाद सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक मामला राजस्थान के कोटा में हुए सोना लूटकांड से जुड़ा है। कोटा में 22 जनवरी 2018 को मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड से 27 किलो सोना लूटा गया था। राजस्थान का सोना लूटकांड अब तक आधा दर्जन से अधिक लोगों की जान ले चुका है। जयपुर सोना लूटकांड में तीन अपराधी पहले ही पुलिस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं।

कैदियों का पुलिस पर हमला

घटना के बाद जेल में हड़कंप मच गया। कोर्ट.में पेशी के बाद लौटे कैदियों पर हमला कर दिया। बड़ी संख्या में पहुंची पुलिस ने लाठियां चटखाईं जिसमें कई कैदी जख्मी हो गये। हत्या के आरोपी राजा कुमार और और अन्नू सिंह ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। आरोप है कि लूट का सारा सोना मृत मनीष तेलिया ने रहस्यमय तरीके से गायब कर दिया था। विवाद की असली जड़ यही बताई जा रही है। इसी को लेकर गत 23मई को भी उस पर कोर्ट परिसर में हमला हुआ जिसमें वह बाल बाल बच गया था। आई मिश्र ने माना कि जेल में ऐसी घटना बड़ी चूक है। जेलों में ऐसी वारदातों की रोकथाम के लिए सुरक्षा के इंतजाम ओर पुख्ता किए जाएंगे।