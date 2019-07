लालू के लाल ने दिखाया अपना तेज, बाउंसर्स संग कांवरियों से की मारपीट

(सुल्तागंज,प्रियरंजन भारती): हमेशा अपनी करतूतों से सुर्खियों में रहने वाले लालू यादव ( Lalu Yadav ) के बड़े लाल फिर एक बार अपनी दबंगई को लेकर चर्चा में आ गए हैं। बाउंसर्स के साथ बाबा बैद्यनाथ मंदिर ( baba baidyanath dham ) में कांवर लेकर जल अर्पित करने जा रहे तेजप्रताप ने कांवरिया पथ पर जमकर उत्पात मचाया और कांवरियों के साथ मारपीट की।



कांवरियों के साथ पत्रकारों से भी अभद्रता

रविवार रात कांवरिया पथ में चानन से आगे उनका काफिला जाम में फंस गया तो जबरन गलत तरीके से ओवरटेक कर रहे तेज के समर्थकों ने कांवरियों के साथ जोर जबर्दस्ती और मारपीट की। इस दौरान कुछ कांवरियों को उनके बाउंसर्स ने खूब पीटा। जब कुछ महिला पत्रकारों ने विरोध किया तो वे उनसे से भी बदसलूकी पर उतर आए। मीडिया कैमरों पर नज़र पड़ते ही तेजप्रताप अपनी गाड़ी छोड़ दूसरी स्कॉर्पियो से निकल गए।

आज बाबा धाम पहुंचे तेजप्रताप

Jharkhand: Lalu Prasad Yadav's elder son, Tej Pratap Yadav offered prayers at Baba Baidyanath Temple in Deoghar today (the second Monday of 'sawan' month). pic.twitter.com/0QJUehnmo0