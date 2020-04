कोई भूखा न रहे का संकल्प है समग्र गंगा अभियान

( Bihar News ) कोई भूखा ( Campagin No one should be hungary ) न रहे संकल्प को लेकर गंगा समग्र अभियान के प्रदेश संयोजक अजय यादव ने लॉक डाउन ( Lock down ) के 20 वे दिन एक बार फिर से 100 से अधिक स्थानीय गरीबों के बीच कच्चा राशन व 100 भोजन पैकेट विभिन्न घरो से एकत्रित कर प्रशासन के माध्यम से वितरण किया।