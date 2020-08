देश में वाघा बॉर्डर के बाद बिहार के पूर्णिया में रात्रि को फहराया जाता है तिरंगा

(Bihar News ) देश में वाघा बॉर्डर (Wagha border ) के बाद बिहार का पूर्णिया एकमात्र (Flag hoisted at night in Purinya ) ऐसा जिला है जहां अद्र्धरात्रि को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया जाता है। आज (72 years tradition in Purniya ) भी इसी परंपरा को दोहराया गया, पूर्णिया के झंडा चौक पर शुक्रवार की रात 12 बजकर 01 मिनट पर ध्वजारोहण किया गया। सन 1947 में आजादी के बाद से ही 14 अगस्त की रात 12.01 बजे, तारीख जैसे ही 15 अगस्त होती है, यहां ध्वजारोहण किया जाता है।