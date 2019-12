बेटी के विवाहत्तोर संबंध को लेकर ऑनर किलिंग का पर्दाफाश ऐसे हुआ...

बेटी के विवाहत्तोर संबंधों ( News After Martial Affairs ) को परिजन बर्दाश्त ( Parents can't bear ) नहीं कर सके। उसकी हत्या करके लाश जलाने के बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बच नहीं ( But accused in police net ) सके। पूछताछ में पिता महेंद्र प्रसाद, भाई मुकेश कुमार और मां प्रमिला देवी को गिरफ्तार कर लिया।