शराब की बोतल के साथ नागिन डांस में फंसे ये नेता जी

( Bihar News ) बिहार में शराबबंदी ( Violation of liquar ban in Bihar) और कोरोना ( Corona ) के खतरों से निबटने के लिए लॉकडाउन ( Lock down ) के बीच जदयू उपाध्यक्ष विशाल गौरव के शराब की बोतल के साथ नागिन डांस करते हुए वीडियो वायरल ( Dance-drink Video viral of JDU leader ) होने के बाद सत्तारूढ़ दल ने उन्हें तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया है।