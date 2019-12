अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस सांप की कीमत है करोड़ों रूपए

जिले के सिरदला प्रखंड के जंगलों में तस्करों ( Smuglling of snakes ) से करोड़ों रुपये मूल्य के दुर्लभ सांप बरामद किए गये हैं। इनमें से एक सांप रेड सैंड बोआ की कीमत दो करोड़ रुपये ( This snkae worth of Crore ) तक है। Snake smuggling news