देश में हर साल आकाशीय बिजली से होती हैं करीब 3500 तक मौतें

(Bihar News ) बिहार में आकाशीय बिजली गिरने (Deaths of ligthning ) से हुई करीब सौ लोगों की मौत ने इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के उपायों को चर्चा में ला दिया है। बाढ़, भूस्खलन, भूकंप और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं में होने वाली मौतों में से वज्रपात से होने वाली मौतों की तादाद लगभग 10 फीसदी (10% Deaths in India ) है। देश में हर साल आसमानी बिजली की चपेट में आकर तीन से साढ़े तीन हजार (3500 died evry year of ligthning ) लोगों की मौत हो जाती है।