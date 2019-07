वैशाली: बेटी से दुष्कर्म करने में हुए नाकाम, तो मां-बेटी का मुंडन कर सरेआम घुमाया

(पटना,वैशाली): वैशाली जिले ( Vaishali ) के भगवानपुर थाने के एक गांव में दबंगों ने भिक्षाटन कर परिवार का भरण पोषण करने वाले एक व्यक्ति की शादीशुदा बेटी से दुष्कर्म करने ( Rape In Vaishali ) की कोशिश में असफल होने के बाद मां-बेटी का नाई से मुंडन करवाकर सरेआम दोनों को गांव में घुमाया। घटना ( Vaishali Rape Attempt ) को अंजाम देने वाले गांव के ही दबंग वार्ड कौंसलर और उसके साथी हैं। घटना से आहत मां बेटी ने थाने में सात लोगों के खिलाफ प्रथमिकी दर्ज़ कराई है। ( bihar police ) पुलिस ने तत्परता दिखाई और पांच जनों को गिरफ्तार कर लिया।

थाना प्रभारी संजय कुमार के अनुसार मामला बेहद गंभीर है। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पिता ने आहत होकर मीडिया से अपील की है कि उसके परिवार को अब प्रधानमंत्री से ही उम्मीद है। उसने खुद को गोली मार देने की अपील लोगों से की।

Bihar: Heads of a mother & daughter tonsured allegedly for resisting molestation in Bhagvanpur, Vaishali. SHO says,"Some men entered victims' home & tried to molest the daughter, when victim resisted, a ward member Khurshid called a barber & shaved their heads. 2 people arrested" pic.twitter.com/uuWhGEr35n