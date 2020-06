इस नक्सली कमांडर महिला को दुल्हे के बजाए जब मिल गई पुलिस...

(Bihar News ) कोई कितना ही खूंखार अपराधी (Hard core criminal ) क्यों न हो, इंसानी भावनाएं (Human feeling in criminals ) पूरी तरह कभी नहीं मरती। घर बसाने की तमन्ना सबकी रहती है, बस इसी तमन्ना ने इस कुख्यात महिला नक्सली कमांडर को पुलिस के जाल में फंसा (Naxli woman got police instead of groom) दिया। नक्सली महिला कमांडर को विवाह का मंडप तो नहीं मिला पर पुलिस जरूर मिल गई।