जिसका श्राद्धकर्म कर चुके उसे कोरोना ने मिला दिया

( Bihar News ) कोरोना ( Corona is boon for this family ) संक्रमण भले विश्व भर के लिए एक बड़ी आफत वाला हो पर छपरा जिले के एक गरीब परिवार के लिए यह वरदान बनकर आया। चार साल से खोया ( Lost son meet with family due to corona ) बेटा घर की दहलीज पर आकर खड़ा हो गया।