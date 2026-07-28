महिलाओं की सेहत का सीक्रेट हैं ये 5 सुपरफूड्स, क्या आपकी डाइट में हैं शामिल?

प्रतीकात्मक तस्वीर | Credit- ChatGPT
महिलाओं के लिए रोजमर्रा की डाइट में पोषण को बढ़ाने के लिए कुछ खास सुपरफूड्स को शामिल करना अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। विशेषज्ञों के अनुसार, कुछ चुनिंदा सुपरफूड्स महिलाओं को ऊर्जा, हड्डियों की मजबूती, पाचन और इम्यूनिटी में मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं कौन से पांच सुपरफूड्स हर महिला को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करने चाहिए।
मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन की डाइटिशियन और जानी-मानी सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट सिमरत कथूरिया ने हाल ही में Hindustan Times के साथ एक बातचीत में महिलाओं के लिए ज़रूरी सुपरफूड्स की सूची साझा की है।
उन्होंने विशेष रूप से पालक, चिया सीड्स और बेरीज़ का ज़िक्र किया है। पालक आयरन, फोलेट और विटामिन K का अच्छा स्रोत है, जो महिलाओं में ऊर्जा और हड्डियों की सेहत के लिए ज़रूरी माने जाते हैं। चिया सीड्स में ओमेगा-3 फैटी एसिड, फाइबर और ज़िंक जैसे खनिज पाए जाते हैं, जो ऊर्जा बनाए रखने और पाचन में मदद करते हैं। वहीं बेरीज़ में एंटीऑक्सिडेंट्स की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और स्मृति को बेहतर बनाने में सहायक मानी जाती है।
|सुपरफूड
|मुख्य फायदे
|पालक
|ऊर्जा बढ़ाने और हड्डियों की मजबूती
|चिया सीड्स
|बेहतर पाचन
|बेरीज़
|इम्यूनिटी मजबूत
|देसी सुपरफूड्स (रागी, आंवला, हल्दी)
|सूजन-रोधी
|दही और दाल
|पाचन, मजबूत हड्डियों और ऊर्जा
इसके अलावा, भारतीय पारंपरिक सुपरफूड्स की ओर रुझान लगातार बढ़ रहा है। 2026 में पोषण विज्ञान और उपभोक्ता व्यवहार से जुड़े सर्वे यह स्पष्ट कर चुके हैं कि भारत में उपलब्ध देसी सुपरफूड्स जैसे रागी, मिलेट्स, आंवला और हल्दी पोषकता के मामले में किसी भी विदेशी सुपरफूड से कम नहीं हैं। रागी विशेष रूप से मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने में मददगार माना जाता है, जबकि आंवला विटामिन C और एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर होने के लिए जाना जाता है। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन सूजन-रोधी गुणों के लिए मशहूर है।
एक अन्य पहलू यह भी है कि दही, दाल, पत्तेदार सब्ज़ियां और साबुत अनाज जैसे रोज़मर्रा के भारतीय खाद्य पदार्थ ऊर्जा, पाचन और हृदय स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक माने जाते हैं। दही में प्रोटीन, कैल्शियम और प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो हड्डियों और पाचन तंत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं। दालें प्रोटीन और जटिल कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत हैं, जो शरीर में ऊर्जा बनाए रखने में मदद करती हैं।
इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यहां पांच सुपरफूड्स की सूची दी जा रही है जिन्हें महिलाएं अपनी दैनिक डाइट में आसानी से शामिल कर सकती हैं:
1. पालक (Leafy Greens)
आयरन, फोलेट, विटामिन K और अन्य ज़रूरी पोषक तत्वों से भरपूर। ऊर्जा और हड्डियों की मजबूती के लिए बेहद उपयोगी।
2. चिया सीड्स (Chia Seeds)
ओमेगा-3, फाइबर और ज़िंक से भरपूर। ऊर्जा बनाए रखने और पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने में सहायक।
3. बेरीज़ (Berries)
एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर। रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और स्मृति सुधारने में मददगार।
4. देसी सुपरफूड्स (जैसे रागी, आंवला, हल्दी)
पोषक तत्वों से भरपूर, सुलभ और किफायती। मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए लाभदायक।
5. दही और दाल (Curd and Lentils)
दही में प्रोटीन, कैल्शियम और प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो हड्डियों और पाचन के लिए ज़रूरी हैं। दालें ऊर्जा और प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत हैं।
इन सुपरफूड्स को अपनी रोज़मर्रा की डाइट में शामिल करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। उदाहरण के लिए, सुबह की स्मूदी में पालक, चिया सीड्स और बेरीज़ मिलाई जा सकती हैं। दोपहर या रात के खाने में रागी की रोटी या खिचड़ी के साथ दाल और दही को शामिल किया जा सकता है। हल्दी को सब्ज़ियों या गर्म दूध में मिलाकर भी लिया जा सकता है, जो सोने से पहले एक पारंपरिक और स्वास्थ्यवर्धक विकल्प है।
यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि कोई भी अकेला सुपरफूड चमत्कार नहीं कर सकता। एक संतुलित, विविध और नियमित आहार ही दीर्घकालीन स्वास्थ्य के लिए सबसे प्रभावी उपाय है।
डिस्क्लेमर: महिलाओं के लिए ये पांच सुपरफूड्स न केवल पोषण से भरपूर हैं, बल्कि आसानी से उपलब्ध होने के कारण रोज़मर्रा की डाइट में भी आसानी से शामिल किए जा सकते हैं। इन्हें अपनाकर महिलाएं अपनी ऊर्जा, इम्यूनिटी, पाचन और हड्डियों की सेहत को बेहतर बना सकती हैं। हालांकि, किसी भी बड़े डाइट बदलाव से पहले अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह लेना हमेशा उचित रहता है, खासकर अगर आपको कोई मौजूदा स्वास्थ्य समस्या हो।
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