थलाइवी के लिए बढ़ाया वजन, धाकड़ में कम करना था, आसान नहीं रहा पूरा प्रोसेस : कंगना

फिल्म धाकड़ के प्रमोशन के लिए झालाना िस्थत राजस्थान पत्रिका आई स्टारकास्ट, कंगना, अर्जुन रामपाल, डायरेक्टर रजनीश घई और प्रोड्यूसर दीपक मुकुट रहे मौजूद, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एक्शन को बॉलीवुड में लाया गया है : अर्जुन

जयपुर Published: May 08, 2022 06:13:29 pm



जयपुर. फिल्म धाकड़ हम किसी के लिए आसान नहीं रही, मैंने थलाइवी की शूटिंग के बाद इस फिल्म का जॉइन किया था। थलाइवी के लिए मैंने वजन बढ़ाना था, जो किरदार की मांग थी और धाकड़ के लिए एक फिट एजेंट का किरदार निभाना था, ऐसे में मैंने इसके लिए जमकर मेहनत की। शूट के दौरान कोविड हो गया और नेगेटिव आने के बाद भी वीकनेस रहती थी। इस कंडीशन में एक्शन सीन करने होते थे, वह भी इंटरनेशनल एक्शन एक्सपर्ट्स के साथ। यह एकदम अलग समय और प्रोसेस था। फिल्म रिलीज होने के बाद लोगों को इसकी खूबसूरती नजर आएगी, एकदम एक्शन हीरो वाली, या सुपरहीरो वाला अंदाज भी दिख सकता है। यह कहना है, एक्ट्रेस कंगना रनौत का। फिल्म धाकड़ के प्रमोशन के लिए जयपुर आई कंगना के साथ एक्टर अर्जुन रामपाल, डायरेक्टर रजनीश घई और प्रोड्यूसर दीपक मुकुट ने शुक्रवार को झालाना िस्थत राजस्थान पत्रिका कार्यालय में विजिट की। इस दौरान उन्होंने पत्रिका प्लस से अनुभव शेयर किए।

योग के कारण रिकवरी आसान

कंगना ने बताया कि मैं 16 साल की उम्र से योग कर रही हूं और इसका फायदा मुझे हमेशा मिला है। कोरोना में भी जब वीकनेस थी और शूट के दौरान इंजरी हो रही थी, तो योग से ही असली फायदा मिला। इससे मेरी रिकवरी जल्दी हुई और इंजरी में भी फायदा मिला। अर्जुन ने कहा कि कंगना योग से जुड़ी हुई है और इसका प्रभाव मैंने शूट पर देखा, वे जिस तरह से एक्शन सीन करती थी, ऐसा लगता था कि टाइगर श्रॉफ जैसी फूर्ति है। मैंने तो खूब रिहर्सल की, लेकिन जब कंगना की किक आती थी तो लगता था, कोई परफेक्ट मास्टर यह मार रहा हो। अर्जुन ने कहा कि रजनीश घई इस फिल्म का असली हीरा है, यह उनकी पहली फिल्म जरूर है, लेकिन उन्होंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एक्शन को बॉलीवुड में प्रजेंट किया है।

मां को मेरे स्ट्रेस का पता होता है

अर्जुन ने कहा कि मां सब कुछ जानती है। जब मेरे जीवन में जब भी गलत होता था, कुछ देर में मां का फोन आ जाता था। यह इनर कनेक्शन है, जो मां के दूर होने पर भी उन्हें महसूस हो जाता था। कंगना ने कहा कि मेरी मां से कभी कुछ नहीं छिपा, जब भी स्ट्रेस में होती थी, उन्हें पता चल जाता था। मैं हर बात मां से शेयर करती हूुं और वह मेरे इमोशंस को अच्छे से समझत है। घर पर कोड वर्ड में बात करने पर कंगना ने कहा कि मैंने अपनी बहन के साथ कुछ कोड वर्ड बना लिए थे, वह जब मेरे साथ थी तो लगभग 40 लोग साथ काम करते थे, हमने उन सभी के लिए कोर्ड नेम बना रखे थे। इससे हमें समझने में आसानी हो जाती थी और उन्हें पता भी नहीं चलता था।

कंगना को पिलाई जयपुर लस्सी

दीपक मुकुट ने कहा कि कंगना और अर्जुन के लिए जयपुर की स्पेशल लस्सी ऑर्डर की थी, जो इन्हें यहां की याद दिलाती रहेगी। मुझे गर्व है कि मैं जयपुर से हूं और बॉलीवुड में रिप्रजेंट कर रहा हूं। मेरा मकसद हर उस टैलेंटेड युवा को प्लेटफाॅर्म देना है, जो अपनी पहचान बनाना चाहता है। उन्होंने कहा कि कलिंगा फिल्म के दौरान मैं दिलीप कुमारजी को असिस्ट कर रहा था, तब उन्होंने कहा कि था कि तुम एक एक्शन फिल्म जरूर प्रोड्यूस करना, आज रजनीश ने वह सपना पूरा कर दिया है।

