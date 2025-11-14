अंता उपचुनाव: एक नहीं 2 ‘नरेश’ थे चुनावी मैदान में, जानें दूसरे नरेश समेत किसे कितने वोट मिले

अंता विधानसभा उपचुनाव के​ 20 राउंड की मतगणना में चौथा राउंड सबसे अहम रहा। पहले 3 राउंड में जहां प्रमोद जैन भाया आगे रहे, वहीं चौथे राउंड में एक बार निर्दलीय नरेश मीणा ने बढ़त हासिल कर ली, लेकिन यह बढ़त वे आगे बरकरार नहीं रख पाए। पांचवें राउंड से कांग्रेस के भाया ने मजबूत पकड़ बना ली और अंतिम 20वें राउंड तक बढ़त बरकरार रही।