अंता उपचुनाव: एक नहीं 2 ‘नरेश’ थे चुनावी मैदान में, जानें दूसरे नरेश समेत किसे कितने वोट मिले

Anta Bypoll Result 2025: राजस्थान के बारां जिले में अंता विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया ने 15 हजार 612 मतों से जीत दर्ज की। निर्वाचन विभाग द्वारा कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया को विजयी घोषित किया और उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी एवं सत्तारुढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार मोरपाल सुमन को हराया।
भाया को 69 हजार 571 मत मिले, जबकि सुमन ने 53 हजार 959 मत हासिल किए। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की झोली में 53 हजार 800 मत आए। 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रमोद जैन भाया को भाजपा के कंवरलाल मीणा ने हरा दिया था, लेकिन अंता उपचुनाव 2025 में उन्होंने धमाकेदार वापसी की है।
अंता विधानसभा उपचुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के घर की तरफ जा रहे नरेश मीणा को पुलिस ने थाने के समीप सब्जी मंडी क्षेत्र में रोका और प्रताप चौक लाकर छोड़ दिया। नरेश मीणा का कहना था कि वह श्रीजी के मंदिर पर जा रहे थे।
चुनाव में हार पर नरेश मीणा ने कहा कि जनता ने जो प्यार-आशीर्वाद दिया, उसके लिए सिर झुकाता हूं। हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ थी। ईमानदारी हार गई और भ्रष्टाचार जीत गया। उन्होंने समर्थकों से कहा कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है, हमारी तपस्या में शायद कोई कमी रह गई। अब हमें दोगुनी ताकत से काम करना पड़ेगा।
अंता विधानसभा उपचुनाव के 20 राउंड की मतगणना में चौथा राउंड सबसे अहम रहा। पहले 3 राउंड में जहां प्रमोद जैन भाया आगे रहे, वहीं चौथे राउंड में एक बार निर्दलीय नरेश मीणा ने बढ़त हासिल कर ली, लेकिन यह बढ़त वे आगे बरकरार नहीं रख पाए। पांचवें राउंड से कांग्रेस के भाया ने मजबूत पकड़ बना ली और अंतिम 20वें राउंड तक बढ़त बरकरार रही।
अंता विधानसभा उपचुनाव में कुल 15 प्रत्याशियों ने अपना चुनावी भाग्य आजमाया, जिनमें से प्रमोद जैन भाया, मोरपाल सुमान और नरेश मीणा के अलावा कोई भी प्रत्याशी हजार का आंकड़ा नहीं छू पाया। 925 मतदाताओं ने नोटा विकल्प का प्रयोग किया। चुनाव में नरेश मीणा के अलावा एक और निर्दलीय उम्मीदवार नरेश चुनाव मैदान में था। उसे केवल 879 वोट मिले।
1. प्रमोद जैन भाया (कांग्रेस)
2. मोरपाल सुमन (भाजपा)
3. नरेश मीणा (निर्दलीय)
4. नरेश (निर्दलीय)
5. योगेश कुमार शर्मा ब्राह्मण (राइट टू रिकॉल पार्टी)
6. मंजूर आलम (निर्दलीय)
7. धरमवीर बैरवा साहेब (निर्दलीय)
8. बिलाल खान (निर्दलीय)
9. दिलदार (निर्दलीय)
10. नौशाद (निर्दलीय)
11. पंकज पाजनटोरीवाला (निर्दलीय)
12. बंशीलाल (निर्दलीय)
13. राजपाल सिंह शेखावत (परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया)
14. पुखराज सोनेल (निर्दलीय)
15. जमील अहमद (निर्दलीय)
