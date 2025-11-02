Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

Bastariya Thali: महुआ से लेकर तेंदू तक… जंगल की बस्तरिया थाली में मिलती है प्राकृतिक सेहत..

Bastariya Thali: जगदलपुर जिले में विगन डाइट को सेलिब्रिटी और सक्षम लोगों की पहुंच में बताया जाता है, पर विश्व की पुरातन परंपराओं से जुड़े बस्तर के आदिवासी भी विगेन हैं।

3 min read
Google source verification

जगदलपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 02, 2025

Bastariya Thali: महुआ से लेकर तेंदू तक... जंगल की बस्तरिया थाली में मिलती है प्राकृतिक सेहत बस्तरिया (photo-patrika)

Bastariya Thali: महुआ से लेकर तेंदू तक... जंगल की बस्तरिया थाली में मिलती है प्राकृतिक सेहत बस्तरिया (photo-patrika)

Bastariya Thali: छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले में विगन डाइट को सेलिब्रिटी और सक्षम लोगों की पहुंच में बताया जाता है, पर विश्व की पुरातन परंपराओं से जुड़े बस्तर के आदिवासी भी विगेन हैं। बस्तर के आदिवासियों की खानपान की परंपरा यह बताती है कि दुनिया के सबसे पुराने विगेन तो वही हैं। बस्तर के घने जंगलों और आदिवासी समुदायों की सदियों पुरानी खान-पान की परंपरा पहले से ही विगन जीवनशैली का प्रतीक है।

Bastariya Thali: वनवासियों की पारंपरिक थाली

महुआ के फूलों से बने लड्डू, तेंदू पत्तों की सब्जी और चावल-दाल की साधारण थाली छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों की पहचान हैं। ये व्यंजन न केवल स्वादिष्ट हैं बल्कि पौष्टिकता से भरपूर भी हैं। महुआ के फूलों में प्राकृतिक शर्करा, आयरन और ऊर्जा प्रचुर मात्रा में होती है, जो शरीर को ताकत देती है। तेंदू पत्तों की सब्जी में फाइबर, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो पाचन और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं।

ग्रामीण इलाकों में यह थाली दैनिक भोजन का हिस्सा है - न कम तेल, न मसाले, सिर्फ प्रकृति से मिली सादगी और सेहत का मेल। स्थानीय लोग मानते हैं कि जंगल से मिलने वाला यह भोजन ही उनकी जीवनशैली को संतुलित और स्वस्थ बनाए रखता है। आज जब ऑर्गेनिक फूड की मांग बढ़ रही है, तब छत्तीसगढ़ की यह ‘जंगल थाली’ प्राकृतिक पोषण का उत्कृष्ट उदाहरण बनकर सामने आ रही है।

स्थानीय स्वाद में छिपा पौष्टिकता का रहस्य

महुआ के फूलों से बने लड्डू, तेंदू पत्तों की सब्जी और चावल-दाल की साधारण थाली, ये न केवल पौष्टिक है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और पशु कल्याण का भी संदेश देते हैं। बस्तर के ये व्यंजन साबित करते हैं कि विगन डाइट जटिल नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ सामंजस्य का सरल तरीका है।

बस्तरिया थाली में न दूध और न ही अंडा है। बस्तर जो अब विकास-सांस्कृतिक संरक्षण का प्रतीक बन चुका है। यहां की 58त्न भूमि जंगलों से आच्छादित है, और आदिवासी समुदाय जैसे गोंड, मुरिया और भतरा अपनी आजीविका के लिए वन उत्पादों पर निर्भर हैं। इनमें से अधिकांश व्यंजन प्राकृतिक रूप से विगन हैं।

पौष्टिकता से भरपूर है जंगल की थाली

महुआ लड्डू, महुआ के फूलों से बने ये लड्डू विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर होते हैं। बस्तर फूड्स जैसी स्थानीय पहलें इन्हें स्नैक्स, कुकीज और न्यूट्री बार के रूप में बाजार तक पहुंचा रही हैं, जिससे 350 से अधिक ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मिला है। एक अन्य लोकप्रिय व्यंजन तेंदू पत्ता सब्जी है, जो तेंदू वृक्ष की पत्तियों से बनती है।

यह खाने में हल्की, पौष्टिक और जंगल से सीधे टेबल तक पहुंचने वाली डिश है। इसी तरह बफौरी चना दाल से बनी स्टीम्ड होती है जो तलने के बजाय भाप में पकाई जाती है, इसे हेल्दी विगन ऑप्शन बनाती है। आदिवासी थाली में चावल, पेज, उबले बाजरा या मिलेट्स का तरल भोजन, जंगली कंद-मूल, बांस के कोपले की सब्जी और चटनी का मिश्रण प्रमुख है।

जंगल की थाली में मिलती है प्राकृतिक सेहत

छत्तीसगढ़ के जंगलों की थाली सिर्फ स्वाद में ही नहीं, बल्कि पौष्टिकता में भी बेमिसाल है। यहां के वनों में मिलने वाले महुआ, चार, तेंदू, कुसुम, कोचई, झुरका, कोंदो, कोदो-कुटकी जैसे लघु वनोपज और वन्य खाद्य पदार्थ स्थानीय लोगों के भोजन का हिस्सा हैं। ये पारंपरिक खाद्य न केवल शरीर को ऊर्जा देते हैं, बल्कि कई बीमारियों से बचाव में भी मददगार होते हैं।

गोंड, मुरिया, बैगा और अन्य जनजातीय समुदायों की थाली में जंगल से मिलने वाले पत्ते, जड़ी-बूटियां और फल प्रमुख भूमिका निभाते हैं। महुआ के फूल से बनी लड्डी या पेय, कुसुम के बीज का तेल, और कोदो-कुटकी से बनी खिचड़ी विटामिन, फाइबर और मिनरल्स से भरपूर होती है।

वनवासियों का मानना है कि जंगल की थाली ही उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी ताकत और सहनशक्ति देती है। आज जब आधुनिक खानपान में मिलावट और रासायनिक तत्व बढ़ रहे हैं, तब जंगल की यह सादी लेकिन प्राकृतिक थाली सेहत और परंपरा दोनों का अद्भुत संगम प्रस्तुत करती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Special

Updated on:

02 Nov 2025 12:33 pm

Published on:

02 Nov 2025 12:32 pm

Hindi News / Patrika Special / Bastariya Thali: महुआ से लेकर तेंदू तक… जंगल की बस्तरिया थाली में मिलती है प्राकृतिक सेहत..

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

इंदिरा गांधी नहर: जानिए ‘रेगिस्तान की गंगा’ ने कैसे बदली राजस्थान की तस्वीर? सलाना हो रही है हजारों करोड़ की पैदावार

Indira Gandhi Canal
Patrika Special News

राजधानी सो चुकी थी, वो कुछ दोस्तों के साथ चुपके से आए और माता-पिता की कब्र पर दुआ मांगी

Patrika Special News

जब Ford ने कहा था- भारत जैसे बाजारों में पैसे नहीं लगा सकते, आखिर अब फिर निवेश करने को क्यों तैयार हुई कंपनी

Patrika Special News

SUMAN SAKHI से मातृत्व की राहें आसान, लेकिन चुनौतियों से जूझ रही ‘डिजिटल दाई’

Suman Sakhi Chatbot
Patrika Special News

वॉशिंगटन डीसी चाय-पानी: इंडियन स्ट्रीट फूड अब अमेरिका में भी, जायका ऐसा कि मुंह में आ जाएगा पानी

Indian street food Chai Pani DC
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.