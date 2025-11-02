Bastariya Thali: महुआ से लेकर तेंदू तक… जंगल की बस्तरिया थाली में मिलती है प्राकृतिक सेहत..

महुआ के फूलों से बने लड्डू, तेंदू पत्तों की सब्जी और चावल-दाल की साधारण थाली छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों की पहचान हैं। ये व्यंजन न केवल स्वादिष्ट हैं बल्कि पौष्टिकता से भरपूर भी हैं। महुआ के फूलों में प्राकृतिक शर्करा, आयरन और ऊर्जा प्रचुर मात्रा में होती है, जो शरीर को ताकत देती है। तेंदू पत्तों की सब्जी में फाइबर, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो पाचन और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं।