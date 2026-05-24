भारत में हर घंटे में 1 बेटी की मौत! चांद पर पहुंचा, लेकिन ‘त्विशा’ की कद्र नहीं सीख पाया देश

Dowry Death India: भारत में महिलाओं की तरक्की, उनकी कामयाबी के डंके दुनिया भर में बज रहे हैं, जेन Z उनसे प्रेरणा ले रही है, वो मिसाल बन रही हैं ताकि सदियों से चली आ रहीं सामाजिक अपराधों की बेड़ियों से निकलें और समाज का नया चेहरा सामने आए… लेकिन अफसोस भारतीय समाज की ये औरत आज भी डर रही है… क्योंकि समाज है कि बदल ही नहीं रहा, हां सामाजिक अपराधों का चेहरा जरूर बदल गया है। बेटियों को ब्याह कर अपने घर ले जाने वाले परिवारों के बीच वो अपनेपन और सम्मान के लिए जूझ रही हैं, दहेज के लिए प्रताड़ना का तरीका बदल गया है। जो चुप हैं और जो विरोध पर उतरीं… मर तो आज भी दोनों ही रही हैं… हालात ये कि कामयाबी कम और जेन Z की युवतियों को शादी का खौफ सता रहा है… उनके मां-बाप उन्हें समझा रहे हैं अकेले रहो, नहीं करनी शादी, मत करो…बस सुरक्षित रहो, NCRB की रिपोर्ट जवाब है उन लोगों को चुप करने का जो अकेली औरत को भी जीने नहीं देते…. पढ़ें संजना कुमार की दिल दहला देने वाली रिपोर्ट