Indian Railways का नया फरमान : ज्यादा लगेज लेकर स्ट्रेशन पहुंचे तो लगेगी मोटी पेनाल्टी

रेलवे में पहले भी यात्रा श्रेणी के अनुसार मुफ्त बैगेज लिमिट तय थी। मसलन फर्स्ट एसी में 70 किलो, सेकंड एसी में 50 किलो, थर्ड एसी और स्लीपर में 40 किलो और सामान्य कोच में 35 किलो तक सामान बिना किसी फीस के लेकर जाने की इजाजत है। इससे ज्यादा सामान ले जाने पर पार्सल या एक्स्ट्रा चार्ज की व्यवस्था है। लेकिन ज्यादातर मामलों में नियमों का पालन सख्ती से नहीं होता था। स्टेशन पर बैग तौलने की व्यवस्था सिर्फ नाम मात्र की है और चेकिंग भी बहुत कम होती है। इस वजह से यात्री बेपरवाह हो रहे थे।