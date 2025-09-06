राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह,शासकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के 55 लाख विद्यार्थियों के खातों में शाला गणवेश की ₹330 करोड़ की राशि का अंतरण किया गया फोटो देखें

राष्ट्रपति पद से सम्मानित हो चुकी है सुनीता गोधा आज राज्यपाल सीएम ने किया सम्मान शासकीय हाई स्कूल खजूरिया सारंग जिला मंदसौर
ग्रुप फोटो
राज्यपाल सीएम ने 2025,शासकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के 55 लाख विद्यार्थियों के खातों में शाला गणवेश की ₹330 करोड़ की राशि का अंतरण रिमोड दबाकर
सम्मानित शिक्षक
सम्मान के बाद परिवार के साथ फोटो खिंचवाते हुए
बेटी श्रृति शर्मा सेल्फी लेते हुए पिता अपूर्व शर्मा को सम्मान मिलने के बाद परिवार के साथ उज्जैन से
राष्ट्रपति पद से सम्मानित हो चुकी है सुनीता गोधा बेटी डॉक्टर महक के साथ
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़