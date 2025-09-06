Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह,शासकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के 55 लाख विद्यार्थियों के खातों में शाला गणवेश की ₹330 करोड़ की राशि का अंतरण किया गया फोटो देखें

भोपाल

Ajay Sharma

Sep 06, 2025

mp news

राष्ट्रपति पद से सम्मानित हो चुकी है सुनीता गोधा आज राज्यपाल सीएम ने किया सम्मान शासकीय हाई स्कूल खजूरिया सारंग जिला मंदसौर

mp news

ग्रुप फोटो

mp news

राज्यपाल सीएम ने 2025,शासकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के 55 लाख विद्यार्थियों के खातों में शाला गणवेश की ₹330 करोड़ की राशि का अंतरण रिमोड दबाकर

mp news

सम्मानित शिक्षक

mp news

सम्मान के बाद परिवार के साथ फोटो खिंचवाते हुए

mp news

बेटी श्रृति शर्मा सेल्फी लेते हुए पिता अपूर्व शर्मा को सम्मान मिलने के बाद परिवार के साथ उज्जैन से

mp news

राष्ट्रपति पद से सम्मानित हो चुकी है सुनीता गोधा बेटी डॉक्टर महक के साथ

खबर शेयर करें:

Published on:

06 Sept 2025 05:43 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह,शासकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के 55 लाख विद्यार्थियों के खातों में शाला गणवेश की ₹330 करोड़ की राशि का अंतरण किया गया फोटो देखें

