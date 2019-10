भैयादूज को केदारनाथ और 17 नवंबर को बद्रीनाथ के कपाट होंगे बंद

भगवान केदारनाथ के कपाट 29 अक्टूबर को सुबह 8.30 बजे शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। वहीं भगवान बद्रीनाथ के कपाट 17 नवंबर की शाम 5.13 बजे भक्तों के लिए बंद हो जाएंगे। इस बात की जानकारी आज मंगलवार यानी दशहरे के दिन घोषित की गई।

Ishwari Prashad Nambudiri, the Chief Priest at Badrinath Temple: Portals of the temple will be closed on 17th November for the winter season. #Uttarakhand pic.twitter.com/RQPIKWp23Z