अयोध्या में दीपोत्सव की धूम, रोशनी से नहाई राम नगरी

आज छोटी दिवाली है। इस मौके पर राम नगरी अयोध्या में अद्भुत अलौकिक दीपोत्सव का आयोजन हुआ। राम नगरी 5 लाख 51 हजार से दीयों जगमग हो गई। राम नगरी अयोध्या में लगातार तीसरे साल भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया। शनिवार की शाम सरयू तट पर 5 लाख 51 हजार दीये जलाए गए।

अयोध्या की सड़कों पर सात देशों की रामलीला आकर्षण का मुख्य केन्द्र रही।

#WATCH UP Governor Anandiben Patel and CM Yogi Adityanath perform 'aarti' at Naya ghat in #Ayodhya pic.twitter.com/ew3jRrMNIZ

इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदी पटेल, फिजी की उपसभापति और सांसद वीना भटनागर और योगी कैबिनेट के मंत्री और अन्य लोग उपस्थित रहे।

#WATCH 'Deepotsava' celebrations at Ram ki Paidi in #Ayodhya. Over 5.50 lakh earthen lamps have been lit in Ayodhya today as a part of #Diwali celebrations. pic.twitter.com/mJROkg8ZHQ