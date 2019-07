सावन की दूसरी सोमवारी : हरिद्वार में आस्था का सैलाब, 3 करोड़ से अधिक पहुंचे श्रद्धालु

सावन ( Sawan 2019 ) की दूसरी सोमवारी ( sawan somwar ) पर उत्तराखंड के हरिद्वार ( Haridwar ) में लगभग 3.30 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पहुंचे और गंगा जल लेकर वापस लौट चुके हैं। रविवार को कांवड़ियों के स्वागत में उत्तराखंड सरकार के पर्यटन विभाग ने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की थी ।

Uttarakhand: Kanwariyas throng Haridwar. Around 3.30 crore pilgrims have reached Haridwar as part of the ongoing Kanwar Yatra. pic.twitter.com/L1dqWrpywk