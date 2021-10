वरुण गांधी ने इस मामले में यूपी सरकार को लिया आड़े हाथ, कहा 'तो सरकार का क्या मतलब'

Varun Gandhi Criticized UP Government for Conditions Regarding Flood- सांसद वरुण गांधी (Varun Gandhi) ने अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत में बारिश के कारण आई बाढ़ से परेशान लोगों के मामले को लेकर यूपी सरकार पर हमला बोला है। वरुण गांधी ने कहा कि अगर आम आदमी को उसके हाल पर ही छोड़ दिया जाए तो फिर सरकार का क्या मतलब है।