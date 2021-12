वरुण गांधी ने कहा 'अकेले उठाया गन्ना मूल्य का मुद्दा, नेताओं को डर लगता है कि उनका टिकट कट जाएगा'

भारतीय जनता पार्टी से सांसद वरुण गांधी बीते कुछ समय से अपनी ही पार्टी पर हमलावर हैं। हाल ही में उन्होंने गन्ना मूल्य बढ़ाने को लेकर भाजपा पर कटाक्ष किया है। वरुण गांधी ने कहा कि उन्होंने केले ही गन्ने के मूल्य बढ़ाने का मुद्दा उठाया है।

पीलीभीत. भारतीय जनता पार्टी से सांसद वरुण गांधी बीते कुछ समय से अपनी ही पार्टी पर हमलावर हैं। हाल ही में उन्होंने गन्ना मूल्य बढ़ाने को लेकर भाजपा पर कटाक्ष किया है। वरुण गांधी ने कहा कि उन्होंने केले ही गन्ने के मूल्य बढ़ाने का मुद्दा उठाया है। इस विषय पर बोलने की हिम्मत किसी अन्य सांसद या विधायक ने नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि टिकट कटने के डर से पार्टी के नेता ऐसे मुद्दे नहीं उठाते, लेकिन उन्हें इसका कोई डर नहीं है क्योंकि उनके परिवार ने निर्दलीय भी चुनाव जीता है। बता दें कि वरुण पीलीभीत संसदीय क्षेत्र के बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र के दो दिवसीय दौरे पर आए थे। गन्ने का मूल्य बढ़ाने पर चर्चा करते हुए सांसद गांधी ने यह बात कही।

Varun Gandhi said he Raised Sugarcane Issue Alone