14 साल पहले आज के दिन नंदीग्राम में मारे गए थे निर्दोष ग्रामीण, ममता बनर्जी ने बताया - बंगाल का काला अध्याय

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच सियासी घमासान जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक ट्विट कर कहा है कि आज के ही दिन 14 साल पहले नंदीग्राम गोलीबारी में निर्दोष ग्रामीण मारे गए थे। उन्होंने शहीद ग्रामीणों को श्रद्धांजलि करते हुए 14 मार्च 2007 को बंगाल के इतिहास का काला अध्याय करार दिया है।

On this day, in 2007, innocent villagers were killed in firing at #Nandigram. Many bodies could not be found. It was a dark chapter in the history of the State. Heartfelt tribute to all those who lost their lives 1/3