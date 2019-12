संसद पर हमले की 18वीं बरसी, PM मोदी समेत पार्टी के नेताओं ने दी श्रद्धांजलि, शहीदों का बलिदान नहीं जाएगा बेकार

नई दिल्‍ली। संसद पर आतंकवादी हमले की 18वीं बरसी पर संसद भवन में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत सभी पार्टियों के नेताओं ने संसद पर हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए।

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संसद भवन पर हुए आतंकी हमले में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए और भारतीय लोकतंत्र के मंदिर की रक्षा करते हुए शहीद हुए देश के वीर जवानों व उनके परिजनों को कोटि-कोटि नमन।

