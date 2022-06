बिहार में बड़ा सियासी बवाल, Owaisi की पार्टी के 5 में से 4 विधायक RJD में हुए शामिल

Bihar AIMIM : असदुद्दीन ओवैसी को बिहार में बड़ा सियासी झटका लगा है। उनके पाँच में 4 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है और राजद का हाथ थाम लिया है। इसी के साथ राजद बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है।

AIMIM MLA: उदयपुर में हुई घटना के बीच बिहार के सियासी गलियारे से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ असदुद्दीन ओवैसी को बड़ा झटका लगा है। उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के कुल पाँच विधायकों में से 4 विधायक RJD में शामिल हो गए हैं। बिहार के बाद देश के अन्य राज्यों में पार्टी की उपस्थिति बढ़ाने में जुटे ओवैसी की रणनीति को बड़ा झटका लगा है। इसी के साथ राजद 4 और विधायकों के जुडने बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है।

4 out of 5 MLAs of Asaduddin Owaisi's party AIMIM join RJD