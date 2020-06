RJD : राजद के 5 विधान पार्षद जदयू में शामिल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश ने भी छोड़ी पार्टी

-राजद को एक दिन में दो बड़े झटके (RJD gets two big shocks in a day)

राजद प्रमुख लालू प्रसाद के करीबी हैं रघुवंश प्रसाद (Raghuvansh Prasad is close to RJD chief Lalu Prasad)