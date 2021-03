चुनाव से पहले केरल कांग्रेस को बड़ा झटका, कद्दावर नेता पीसी चाको ने दिया इस्तीफा

नई दिल्ली। केरल विधानसभा चुनाव तैयारियों के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ व कद्दावर नेता पीसी चाको ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। इसे कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। उन्होंने अपने इस्तीफे की सूचना कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक पत्र की जरिए दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि केरल में कांग्रेस दो गुटों में बंटी है। साथ ही केरल कांग्रेस में एक गुट हावी है।

