संविधान के आधार पर किसी भी राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान की बात: RSS

नई दिल्ली। आज रविवार को देश अपना 71वां गणतंत्र दिवस ( 71st Republic ) मना रहा है, ऐसे में सत्तारूढ़ राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) के वैचारिक संरक्षक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ( RSS ) ने संविधान की सराहना की। सरकार्यवाह भय्याजी जोशी ने यहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय डॉ.हेगडेवार भवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया।

