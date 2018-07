नई दिल्ली: मोदी सरकार के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव शुक्रवार को पेश होगा। सभी दलों ने अपने सांसदों को उपस्थित रहने का निर्देश जारी किया है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने भी अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। आप ने अपने सांसदों से अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मौजूद रहने को कहा है।

Aam Aadmi Party (AAP) issues whip, directs its MPs to vote in favour of #NoConfidenceMotion pic.twitter.com/8LxgCvlcOQ