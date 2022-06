दिल्ली की राजेंद्र नगर सीट पर 'आप' की जीत ने बीजेपी-कांग्रेस को दिए 4 बड़े संदेश

दिल्ली में राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर जीत ने एक बार फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जादू को बरकरार रखा है। लेकिन इस जीत के साथ ही आप ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी और देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को चार बड़े संदेश दिए हैं।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राजेंद्र नगर सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजों ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद कर दिए हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव के बाद इसे भी आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है। इस सीट से आप के प्रत्याशी दुर्गेश पाठक ने ना सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस उम्मीदवार को पटखनी दी है। खास बात यह है कि इस सीट के जरिए आम आदमी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी और देश की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक कांग्रेस के चार बड़े संदेश दिए हैं।

