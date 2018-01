दिल्ली: सीलिंग का विरोध कर रहे आप नेताओं को पुलिस ने पीटा, कई महिलाएं भी जख्मी

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जारी सीलिंग के खिलाफ सोमवार को 'संसद मार्च' आयोजित किया, जिसमें पार्टी के कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। आप ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने महिलाओं सहित पार्टी के कई कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज किया। उधर सोमवार को ही आप के 3 राज्यसभा सांसद पहली बार संसद पहुंचे और धरने पर बैठ गए।



महिला नेताओं के साथ पुलिस ने किया दुर्व्यवहार

दिल्ली पुलिस उपराज्यपाल अनिल बैजल के अधीन है, जिसके साथ आप सरकार के संबंध कभी अच्छे नहीं रहे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मीडिया सलाहकार नागेंद्र शर्मा ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने आप नेताओं ऋचा पांडेय व आशुतोष के साथ दुर्व्यवहार किया, जो दिल्ली के विभिन्न बाजारों में बीजेपी प्रायोजित सीलिंग के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे।

आप नेताओं पर लाठीचार्ज

शर्मा ने ट्विटर पर लिखा कि दिल्ली पुलिस ने बीजेपी की सीलिंग मुहिम के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे निर्वाचित विधायकों व पार्षदों पर अकारण लाठी चार्ज किया। महिलाओं के साथ हाथापाई की गई। सीलिंग की मुहिम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त निगरानी समिति के तहत अवासीय संपत्तियों के व्यापारिक इस्तेमाल के खिलाफ की जा रही है और इसका क्रियान्वयन भाजपा की अगुवाई वाले तीन नगर निगमों द्वारा हो रहा है।



आशुतोष को बुरी तरह से पीटा

विधायक व आप के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पुलिस ने आशुतोष को बुरी तरह से पीटा। भारद्वाज ने से कहा कि भारतीय जनता पार्टी शहर में बीते दो महीने से चल रही सीलिंग मुहिम के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को सीलिंग को रोकने के लिए दिल्ली के 2021 के मास्टर प्लान को बदलना होगा। प्रदर्शनकारियों की तख्तियों पर लिखा था, "यह सीलिंग नहीं, यह कीलिंग हैं और भाजपा आई, सीलिंग लाई।"

AAP MPs are protesting near Gandhi statue inside the Parliament House against the sealing drive run by BJP led MCD in Delhi.

#AAPMarch4Traders pic.twitter.com/xpxDWmPmNF