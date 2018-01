नई दिल्ली। राजधानी में सत्तारूढ दल आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग के बाद अब राष्ट्रपति ने भी आप के 20 विधायकों को अयोग्य करार दिया है। इससे पहले चुनाव आयोग से 20 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के फैसले को चुनौती देने हाईकोर्ट पहुंची 'आप' को करारी फटकार मिली है। आप की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि आप वक्त रहते चुनाव आयोग क्यों नहीं गए, इतना समय गुजर जाने के बाद भी आपने नोटिस का जवाब तक देना ठीक नहीं समझा। अब तक कहां थे आप, हम कुछ नहीं कर सकते हाईकोर्ट की जस्टिस गीता मित्तल की अगुवाई वाली पीठ ने आप की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जब बुलाने के बाद भी आप आयोग नहीं पहुंचे तो अब चुनाव आयोग इस मामले पर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसे में हम आपकी फौरी तौर पर कोई मदद नहीं कर सकते हैं।

