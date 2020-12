आप नेता कल किसानों के समर्थन में देंगे धरना, विधायक और पार्षद रखेंगे उपवास

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और केजरीवाल सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सोमवार को पार्टी मुख्यालय पर संगठन के पदाधिकारी, विधायक और पार्षद किसान आंदोलन के समर्थन में धरना देंगे। साथ ही पार्टी के विधायक और पार्षद सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सामूहिक उपवास भी रखेंगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी किसानों की मांगों के समर्थन में पूरी तरह से साथ खड़ी है। हमारी केंद्र से मांग है कि वो किसानों की मांगों पर गंभीरता से विचार करे।

Responding to the farmers' call Aam Admi Party (AAP) has decided that all party workers will observe fast to protest against the farm laws. At the party headquarters, in ITO, MLAs & councillors will keep a group fast from 10am-5pm: Gopal Rai, AAP leader & Delhi Minister pic.twitter.com/7vU90UhCdk