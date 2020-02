Delhi Election : आप कार्यकर्ताओं ने अमित शाह से पूछा- करंट लगा क्या, लहराया पोस्टर

नई दिल्ली : दिल्ली विधानसभा चुनाव (Delhi Election) में एक बार फिर आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनावा वाला करिश्मा दोहराती दिख रही है। इस कारण आप नेताओं और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी का दफ्तर में कार्यकर्ता नाच रहे हैं। ढोल बजा रहे हैं। लेकिन इस बीच वह पूर्व भाजपा अध्यक्ष और गृहमंत्री अमित शाह पर तंज करना नहीं भूले। उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए पूछा है कि करंट लगा क्या? इस आशय का एक पोस्टर आम आदमी पार्टी के दफ्तर के पास कार्यकर्ताओं ने अपने हाथ में पकड़ रखा है। इस पोस्टर पर अमित शाह की तस्वीर है और उस पर लिखा है- करंट लगा क्या?

Delhi: Aam Aadmi Party workers celebrate as the party takes big lead in #DelhiPolls2020 trends pic.twitter.com/BZTAAKDOuC