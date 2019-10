महाराष्ट्र की इन सीटों पर चुनाव लड़ रहे रितेश देशमुख के 2 भाई, आमिर ने इसलिए डाला वोट?

नई दिल्ली। महाराष्ट्र व हरियाणा में विधानसभा चुनाव के साथ ही देश के अलग-अलग राज्यों की रिक्त हुई 64 सीटों पर उपचुनाव हेतु सोमवार को मतदान शुरू हो गया।

इसके तहत उत्तर प्रदेश की 11 विधानसभा सीटों पर मतदान चल रहा है।

इसके नतीजे 24 अक्टूबर को आएंगे। वोट डालने में नेताओं के साथ अभिनेताओं को भी बूथ के बाहर लाइन में लगे देखा गया।

#MaharashtraAssemblyElections: Ritesh Deshmukh, his wife Genelia D'Souza & family cast their votes at a polling booth in Latur. His brothers Amit Deshmukh & Dhiraj Deshmukh are contesting polls as Congress candidates from Latur city & Latur rural constituencies, respectively. pic.twitter.com/U9zA9ozZwp — ANI (@ANI) October 21, 2019

इस दौरान अभिनेता आमिर खान बांद्रा (पश्चिम) में एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डालने के लिए पहुंचे।

इस दौरान उन्होंने कहा कि'मैं महाराष्ट्र के सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि वे बाहर आएं और बड़ी संख्या में मतदान करें।'

Mumbai: Actor Madhuri Dixit leaves after casting her vote at a polling booth in Bandra(West) #MaharashtraElections2019 pic.twitter.com/BwiFmUsCin — ANI (@ANI) October 21, 2019

वहीं, पूर्व टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति, पत्नी और अभिनेता लारा दत्ता बांद्रा (पश्चिम) में मतदान केंद्र पर अपना वोट डालने पहुंचे।

वहीं, अभिनेता रितेश देशमुख ने मतदान के बाद कहा कि वह उन्होंने अपने दोनों भाइयों के लिए चुनाव प्रचार किया है। दोनों को उनके द्वारा किए काम पर लोग वोट देंगे। रितेश ने दोनों के ही जीतने की उम्मीद जताई।

Mumbai: Actor Aamir Khan arrives to cast his vote at a polling booth in Bandra(West), says 'I appeal to all citizens of Maharashtra to come out and vote in large numbers'. #MaharashtraAssemblyPolls pic.twitter.com/3VwbrEm3LM — ANI (@ANI) October 21, 2019

गौरतलब है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के दो बेटे अमित और धीरज इस बार कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं।

रोचक बात यह है कि दोनों ही भाइयों के विधानसभा क्षेत्र एक-दूसरे से सटे हुए हैं। अमित जहां लातूर शहर विधानसभा से ताल ठोंक रहा है, वहीं धीरज लातूर ग्रामीण सीट से चुनाव लड़ रहे हैं।